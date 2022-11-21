Премьер-министр Индии поздравил Токаева с победой на выборах

Нарендра Моди. Фото: gov.kz

Глава правительства Индии Нарендра Моти в своем Twitter-аккаунте опубликовал сообщение, в котором поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

"Поздравляю президента Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Я с нетерпением жду продолжения совместной работы для дальнейшего укрепления нашего двустороннего партнерства", - написал Моди, отметив аккаунты Токаева и Акорды.

Напомним, в минувшее воскресенье, 20 ноября, Казахстане прошли досрочные президентские выборы.

Сегодня Центризбирком огласил предварительные итоги выборов президента в Казахстане, согласно которым действующий президент Касым-Жомар Токаев победил на выборах, набрав более 80% голосов избирателей.

Токаева уже поздравили с победой на выборах Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998337-premer-ministr-indii-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/