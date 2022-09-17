Однократное президентство: Токаев подписал поправки в Конституцию

Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым президент может избираться на семилетний срок, но без права переизбрания. О подписании документа сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Закон, вносящий поправки в Конституцию, прошел все необходимые законодательные стадии: сперва их одобрил Конституционный совет, потом – парламент. Теперь же его подписал президент.

Напомним, в своем послании Токаев предложил провести досрочные выборы президента, которые должны состояться осенью этого года.

Таким образом, следующий президент будет избран уже на один семилетний срок, без права выдвигать свою кандидатуру повторно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988312-odnokratnoe-prezidentstvo-tokaev-podpisal-popravki-v-konstitutsiyu/