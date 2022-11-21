Си Цзиньпин направил Токаеву телеграмму с поздравлениями

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву телеграмму поздравления с победой на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан.

"Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под Вашим превосходным руководством Ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана.

Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с Вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства", – говорится в телеграмме.

Отметим, что сегодня Токаева уже поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Ранее также Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах.

Напомним, что вчера, 20 ноября, прошли внеочередные выборы президента Казахстана. Сегодня после полуночи стали известны данные exit poll:

по данным Международного института региональных исследований "Открытое общество" Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов;

по данным Института общественной политики партии "Amanat" – 85,42%;

по данным института "Социс-А" – 82,02%.

После объявления итогов exit poll Касым-Жомарт Токаев высказался о предварительных итогах выборов и назвал завершившуюся выборную кампанию исторической.

Отметим, что по данным российского Фонда "Социум", exit poll – это разновидность электоральных исследований, опрос граждан, проводимый на выходе с избирательных участков после голосования.

Exit poll выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998242-si-tszinpin-napravil-tokaevu-telegrammu-s-pozdravleniyami/