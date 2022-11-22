Президент Ирана созвонился с Токаевым после президентских выборов в Казахстане

Ибрахим Раиси и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Последний поздравил главу государства с победой на президентских выборах в Казахстане, передает официальный сайт Акорды.

Ибрахим Раиси поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Глава государства поблагодарил президента Исламской Республики за поздравления и добрые пожелания, отметив, что Иран является добрым соседом и близким партнером Казахстана.

Стороны отметили, что достигнутые ранее договоренности являются ярким отражением тесного сотрудничества между Казахстаном и Ираном.

Напомним, вчера на брифинге ЦИК объявили предварительные итоги прошедших выборов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал наибольшее количество голосов избирателей.

С победой на президентских выборах Токаева уже поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и премьер Индии Нарендра Моди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998374-prezident-irana-sozvonilsya-s-tokaevym-posle-prezidentskih-vyborov-v-kazahstane/