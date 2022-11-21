Путин поздравил Токаева с победой на выборах

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента Республики Казахстан.

"От сограждан Вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого Вами курса государственного развития. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", – говорится в телеграмме.

Отметим, что сегодня главу государства поздравили лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также ранее с переизбранием Токаева поздравил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись вчера, 20 ноября. Сегодня ЦИК объявил предварительные итоги, согласно которым наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998259-putin-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/