Зеленский поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото 2019 года: Акорда

Президент Украины созвонился с Касым-Жомартом Токаевым и поздравил своего коллегу из Казахстана с "убедительной победой на выборах". Об этом сам Владимир Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Украинский лидер сообщил, что в ходе телефонного разговора выразил готовность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также поблагодарил за гуманитарную помощь из Казахстана.

Также Зеленский прикрепил к своему посту в Telegram фото, на котором говорит по телефону.

Напомним, в минувшее воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По данным ЦИК, Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, что обеспечило ему победу на выборах. Инаугурация президента состоится в эту субботу, 26 ноября.

Ранее поздравления с переизбранием на пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от глав России, Китая, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998506-zelenskiy-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-prezidentskih-vyborah/