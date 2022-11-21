С Токаевым после прошедших выборов созвонился премьер Пакистана

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: Акорда

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф связался по телефону с Касым-Жомартом Токаевым, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Акорды "Борт №1".

В пресс-службе президента РК сообщили, что Токаев выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.

"Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах", – добавили в Акорде.

Напомним, накануне, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным данным ЦИК, наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

С победой Токаева уже поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998314-s-tokaevym-posle-proshedshih-vyborov-sozvonilsya-premer-pakistana/