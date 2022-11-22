Названа дата инаугурации Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах президента Казахстана. Сегодня на брифинге в ЦИК сообщили, что инаугурация вновь избранного президента состоится в эту субботу, 26 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

20 ноября в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По официальным данным ЦИК, набрав 81,31% голосов избирателей, на них победил Касым-Жомарт Токаев.

По информации ЦИК, инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится уже в эту субботу, 26 ноября.

В соответствии со статьей 3 Конституционного закона "О президенте РК", президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения народу следующей присяги:

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

Текст присяги произносится президентом на государственном языке.

Ранее президент Казахстана избирался на 5 лет и мог переизбираться после окончания первого строка. Теперь же в стране установлен однократный семилетний президентский срок.

Добавим, что инаугурация, согласно объяснению Большого толкового словаря, – это торжественная процедура вступления в должность главы государства. Происходит от латинского слова "inaugurare" – "посвящать в...".

Напомним, что в 2019 году во время церемонии инаугурации Токаев произнес слова присяги, держа руку на Конституции, поцеловал казахстанский флаг и официально получил удостоверение президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998380-nazvana-data-inauguratsii-tokaeva/