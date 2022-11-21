Президент еще одной страны поздравил Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время телефонного разговора тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, передает официальный сайт Акорды.

Президент Кыргызстана пожелал Токаеву успехов на высоком государственном посту.

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с Кыргызстаном.

В ходе разговора стороны отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, по предварительным данным exit poll, на выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одним из первых из иностранных лидеров поздравил Токаева с победой в президентских выборах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998210-prezident-esche-odnoy-strany-pozdravil-tokaeva/