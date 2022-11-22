Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии поздравили Токаева с победой на выборах

Президент ОАЭ шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян. Фото: Hannah McKay - WPA Pool / Getty Images

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии поздравили президента Касым-Жомарта Токаева с победой на минувших президентских выборах в Казахстане.

С победой на выборах президента Касым-Жомарта Токаева поздравили президент ОАЭ шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян и шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум - вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, передает Big News Network.

Кроме того, как пишет Saudi Gazette, поздравительные телеграммы президенту Казахстана направили король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, а также его сын - наследный принц и премьер-министр Мохаммед бин Салман.

Король Саудовской Аравии Салман. Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Оба пожелали президенту крепкого здоровья и счастья, а народу Казахстана - стабильного прогресса и процветания.

Напомним, сегодня на брифинге ЦИК огласили окончательные итоги выборов президента Казахстана, состоявшихся 20 ноября. В голосовании победил Касым-Жомарт Токаев. Его инаугурация состоится 26 ноября.

С победой на президентских выборах Токаева уже поздравили президенты Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Ирана. Также свои поздравления направили также лидер КНР Си Цзиньпин, премьеры Пакистана и Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998507-lidery-oae-i-saudovskoy-aravii-pozdravili-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/