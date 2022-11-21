Лукашенко созвонился с Токаевым после оглашения результатов голосования

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на минувших президентских выборах в Казахстане, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Состоялся телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Сегодня Касым-Жомарта Токаева поздравили с победой президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Напомним, что выборы президента Казахстана состоялись вчера, 20 ноября. Согласно предварительным итогам, оглашенным сегодня на брифинге ЦИК, наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998263-lukashenko-sozvonilsya-s-tokaevym-posle-ego-pobedy-na-vyborah/