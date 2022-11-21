Шавкат Мирзиеев поздравил Токаева с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

Напомним, что ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону - глава Таджикистана поздравил Токаева с победой в президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998206-shavkat-mirzieev-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/