Победа Токаева: оглашены окончательные итоги выборов президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

На брифинге Центральной избирательной комиссии сегодня огласили итоги выборов президента Казахстана – в голосовании победил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ЦИК РК, голоса казахстанцев на внеочередных выборах президента Казахстана распределились так:

Касым-Жомарт Токаев – 81,31% от общего числа избирателей, или 6 456 392 голоса;

от общего числа избирателей, или Каракат Абден – 2,6%, или 206 206 голосов;

Нурлан Ауесбаев – 2,22%, или 176 116 голосов;

Жигули Дайрабаев – 3,42%, или 271 641 голос

Мейрам Кажыкен – 2,53%, или 200 907 голосов;

Салтанат Турсынбекова – 2,12%, или 168 731 голос;

против всех – 5,8%, или 460 484 голоса.

"Таким образом, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранного народом Касым-Жомарта Токаева Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан", — объявил Абдиров.

Напомним, что 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента Казахстана. На момент начала выборов правом голоса обладали более 11 953 465 человек, из них в голосовании приняло участие более 8 300 046 человек. Явка на выборы составила 69,44%.

Ранее Касым-Жомарта Токаева с победой поздравили его соперники по президентской гонке – Салтанат Турсынбекова и Жигули Дайрабаев. Позже поздравительным видео поделилась и кандидат Каракат Абден.

Кроме того, поздравления с переизбранием на пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от глав России, Китая, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран. Также мы писали о том, что Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998390-pobeda-tokaeva-oglasheny-okonchatelnye-itogi-vyborov-prezidenta-kazahstana/