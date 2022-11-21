Президент Азербайджана поздравил Токаева с победой на выборах

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поздравил Токаева с победой на выборах, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

Состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что главным ориентиром в комплексном углублении двустороннего взаимодействия служат договоренности, достигнутые в ходе его официального визита в Баку.

Главы государства также обсудили совместные задачи дальнейшего развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. По предварительным данным ЦИК, наибольшее количество голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

С победой Токаева уже поздравили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998308-prezident-azerbaydzhana-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/