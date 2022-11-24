Главы Германии, Чехии, Италии поздравили Токаева с переизбранием на пост президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания президентом Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву в выполнении стоящих перед ним важных задач, а народу Казахстана – мира, свободы и процветания.

"Я возлагаю надежды на то, что во время вашего нового срока полномочий со всей решимостью будет продолжен начатый Вами процесс реформ и модернизации во благо всех казахстанцев. Германия при этом и впредь будет выступать в роли надежного партнера Казахстана", – говорится в поздравлении.

Президент Италии Серджио Маттарелла, пожелав больших успехов Касым-Жомарту Токаеву, подчеркнул, что наши страны связывают прекрасные двусторонние отношения, отметившие в этом году 30-летие.

"Италия с интересом наблюдает за развитием амбициозных реформ, направленных на укрепление верховенства права и модернизацию страны. Этот процесс, являющийся предвестником стабильности и развития для Казахстана и региона Центральной Азии в целом, приобретает особое значение в связи с динамичным укреплением отношений с Европейским Союзом", – отметил Серджио Маттарелла.

В своем поздравлении президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что оказанное Касым-Жомарту Токаеву большое доверие даст мощный импульс продолжению курса страны на прогресс и процветание.

"Сербия остается надежным партнером Казахстана, и поэтому я выражаю надежду, что в течение нового президентского срока Вы посетите нашу страну. Ваш визит внесет значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и всеобъемлющего сербско-казахского сотрудничества", – пишет Александр Вучич.

Президент Чехии Милош Земан в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что выборы подтвердили прочное положение Касым-Жомарта Токаева во Главе государства и продемонстрировали его высокий уровень доверия граждан.

"Я искренне поздравляю Вас с этим результатом. Рад, что отношения между Чешской Республикой и Республикой Казахстан на протяжении многих лет носят дружественный характер, двустороннее сотрудничество успешно развивается не только в экономической сфере, но и во многих других областях", – написал чешский лидер.

Напомним, 22 ноября на брифинге ЦИК огласили окончательные итоги выборов президента Казахстана, состоявшихся 20 ноября. В голосовании победил Касым-Жомарт Токаев. Его инаугурация состоится 26 ноября.

С победой на президентских выборах Токаева уже поздравили президенты Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции и Ирана. Cвои поздравления направили лидер КНР Си Цзиньпин, премьеры Пакистана и Индии.

Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии также поздравили президента Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с "убедительной победой на выборах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998836-glavy-germanii-chehii-italii-pozdravili-tokaeva-s-pereizbraniem-na-post-prezidenta/