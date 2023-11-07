Какие привилегии остались еще у Назарбаева, рассказали в Минюсте

Министр юстиции Азамат Ескараев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, какие еще привилегии остались за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

"У него есть гарантия неприкосновенности. У него есть право на транспортное обслуживание, проживание соответствующее – государственная дача есть, насколько я помню. А на семью не распространяется", – подчеркнул глава Минюста.

По его словам, продолжается работа по "очистке" законодательства страны от норм, которые давали привилегии Назарбаеву и его семье.

"Соответствующие поправки законодательные проводились, это все было логическое продолжение реализации закона, который был принят в январе. Работа продолжается. Будут соответствующие поправки проработаны. В сегодняшнем представленном плане законотворческих работ на 2024 год этих поправок нет", – указал министр.

Журналисты также поинтересовались, может ли Назарбаев быть привлечен к ответственности, в случае если выяснится незаконная передача АМТ в свое время.

"Минюст не уполномочен проводить соответствующие проверки. Думаю, вам нужно обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Но по действующему закону, по Конституционному закону "О президенте", у экс-президента есть соответствующие гарантии неприкосновенности", – отметил глава Минюста.

Лишение Нурсултана Назарбаева особого статуса и привилегий

Напомним, в июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Также стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

В мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

При этом в начале августа мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане.

Кроме того, ряд ведомственных наград собираются переименовать в Казахстане, убрав титул Елбасы.

Между тем в конце сентября, министр юстиции рассказал, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов.

Ситуация с "АрселорМиттал Темиртау"

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Погибли 46 человек.

После этого Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

На фоне этого через несколько дней на брифинге главу Министерства промышленности и строительства спросили, есть ли среди акционеров АМТ родственники Нурсултана Назарбаева. на это министр Шарлапаев ответил отрицательно.

Позже зампремьер-министра по соцвопросам Тамаре Дуйсеновой задали вопрос, должен ли Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг АМТ.

На это она заявила, что время, когда Лакшми Миталл пришел в Казахстан качестве инвестора, было переходным периодом.

"Это был очень тяжелый период, когда все экономические связи были разорваны. Сейчас тоже ставится вопрос, чтобы предприятие сохранилось и сохранились рабочие места. И тогда тоже стоял такой вопрос. Вопрос, когда сейчас предприятие интегрировано в мировую экономику, тогда мы разорвали все связи. И поэтому тоже нужно было вовлечь иностранных инвесторов, чтобы они инвестировали в страну и обеспечивали работу предприятия", – подчеркнула вице-премьер.