Ашимбаев высказался о необходимости канцелярии Нурсултана Назарбаева

Мужчина за рабочим столом. Иллюстративное фото: Getty Images / nastinka

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы верхней палаты поинтересовались, нужна ли сегодня канцелярия экс-президента Нурсултана Назарбаева, на содержание которой выделяются миллиарды тенге.

Маулен Ашимбаев в ответ заявил, что наличие аппаратов экс-президентов - мировая практика. По его словам, такой тренд имеется в западных странах и США, а Казахстан, по мнению спикера сената, должен перенимать такой опыт.

"Насколько я знаю, сумма для содержания канцелярии была уменьшена. Однако я не могу сказать, на сколько именно. Насколько я знаю, количество людей, работающих там, также было резко сокращено.

В этом отношении когда будем рассматривать бюджет, скорее всего, рассмотрим вопрос финансирования. Поэтому там по сравнению с прошлыми годами работает не так много людей, и сейчас нет также крупных функций", - заявил он.

По его словам, речь не идет об учреждении с миллиардным финансированием, широкими функциями, работой с государственными органами, как это было ранее.

"Сейчас количество служащих сократили. Я думаю, что в будущем мы обсудим бюджет с министерством финансов в связи с финансовыми проблемами", - резюмировал Ашимбаев.

Напомним, в январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был признан утратившим силу.

Решение было принято после того, как в силу вступили поправки в Конституцию, в числе которых было и изменение, касающееся статуса первого президента.

В феврале журналисты поинтересовались у министра финансов Ерулана Жамаубаева, что будет с финансированием канцелярии Нурсултана Назарбаева после постановки на утрату закона о Елбасы. Представители СМИ отмечали, что на финансирование в трехлетний период уже заложено 5,6 млрд тенге.

Тогда глава Минфина заявлял, что финансирование канцелярии сократят, когда все нормативно-правовые акты будут приведены в соответствие.

Позже вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщал, что в этом году финансирование канцелярии бывшего президента сократится на 130 млн тенге. При этом только на этот год на финансирование канцелярии в бюджете заложено порядка 1-1,5 млрд тенге, поясняли в Минфине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020096-ashimbaev-vyskazalsya-o-neobhodimosti-kantselyarii-nursultana-nazarbaeva/