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Госохрана больше не отвечает за безопасность Назарбаева

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ и утвердил новую редакцию положения о Службе государственной охраны РК. Документ опубликован на портале "Электронный контрольный банк НПА РК в электронном виде".

В документе говорится, что Служба государственной охраны Республики Казахстан – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту страны специальный госорган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Казахстана и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента РК, других охраняемых лиц и объектов.

Согласно указу, в задачи Службы госохраны РК теперь входит:

  • обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц;
  • выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности президента РК и других охраняемых лиц;
  • охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;
  • осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму; 5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;
  • осуществление охраны эталонов государственного флага РК и государственного герба РК и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;
  • организация обеспечения президентской связью;
  • иные задачи, определяемые законами и актами президента Казахстана.

Отметим, что ранее в компетенции госохраны входили "охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, других охраняемых лиц, объектов".

Кроме того, Служба госохраны была обязана организовывать обеспечение связью первого президента, а также предотвращать и пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность первого президента.

Данные поправки внесены в связи с отменой Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Напомним, что в июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029970-gosohrana-bolshe-ne-otvechaet-za-bezopasnost-nazarbaeva/

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