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Лишили ли Нурсултана Назарбаева всех привилегий в стране, ответили в Минюсте

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: nazarbayev.kz

На брифинге СЦК у министра юстиции спросили, лишен ли на сегодняшний день Нурсултан Назарбаев всех привилегий, поскольку ранее их постепенно убирали из законов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил журналист на брифинге, законотворческим процессом в парламенте Нурсултана Назарбаева постепенно лишают различных привилегий и статусов.

К примеру, в начале года утратил силу закон "О первом президенте РК – Елбасы".

В июне депутаты лишили Назарбаева статуса главы высшего совета школ, вуза и фонда, названных его именем.

А недавно стало известно, что титул Елбасы может исчезнуть из названий ряда наград.

"Я не усматриваю в этом никакой, как вы бы хотели увидеть, подоплеки, это обычный законотворческий процесс, поскольку это вытекает из закона, принятого в январе (утрата силы закона о Елбасы – прим. ред.), и в каких-то позициях эта работа продолжалась.

Что касается привилегий – я вам могу сказать четко: у нас конституционный закон о президенте РК предусматривает соответствующие гарантии для экс-президента – там предусмотрены соответствующие гарантии по предоставлению жилья, транспорта. Поэтому соответствующие гарантии экс-президенту предусмотрены", – ответил глава Минюста Азамат Ескараев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038789-lishili-li-nursultana-nazarbaeva-vseh-privilegiy-v-strane-otvetili-v-minyuste/

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