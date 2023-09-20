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Совет управления "Самрук-Казына", который возглавляет Назарбаев, собираются упразднить

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Логотип ФНБ "Самрук-Казына"
Логотип "Самрук-Казына". Иллюстративное фото: sk.kz

Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев сегодня в кулуарах палаты заявил, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили Бейсенгалиева объяснить, действительно ли планируется упразднить совет по управлению "Самрук-Казына".

"Есть совет по управлению фондом "Самрук-Казына". При этом есть совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению фондом дублирует функции совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет Назарбаева", – ответил депутат.

При этом он добавил, что есть еще поправки, которые коснутся закона РК "О Фонде национального благосостояния".

Как напомнил мажилисмен, был поставлен на утрату закон о первом президенте Елбасы.

"Когда его поставили на утрату, были ссылки на этот закон в других законах. И вот эту поправку просто убрали (из закона о фонде – прим. ред.). То есть все это в рамках того, что упразднили Закон о первом президенте", – добавил Берик Бейсенгалиев.

Добавим, что согласно закону РК "О Фонде национального благосостояния", органами фонда являются:

  • высший орган – единственный акционер;
  • орган управления – совет директоров;
  • исполнительный орган – правление;
  • иные органы в соответствии с уставом Фонда.

При этом совет по управлению Фондом является консультативно-совещательным органом, возглавляемым Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы.

Функциями совета по управлению Фондом являются:

  • выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда;
  • одобрение плана развития Фонда и рассмотрение ежегодного отчета Фонда о ходе его реализации, а также выработка предложений по приоритетным секторам экономики, в которых Фонд осуществляет свою деятельность;
  • рассмотрение предложений правительства Республики Казахстан по участию Фонда в государственных программах диверсификации и модернизации казахстанской экономики, включая реализацию социально значимых и промышленно-инновационных проектов, в том числе с выделением средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;
  • согласование кандидатур для избрания независимыми директорами Фонда, а также размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам Фонда;
  • дача рекомендации для избрания члена правительства Республики Казахстан или иного государственного служащего в состав совета директоров или наблюдательного совета организации, входящей в группу Фонда.

Также, по данным с официального сайта фонда, АО "Самрук-Казына" основано в 2008 году указом президента Республики Казахстан. Единственным акционером фонда является правительство Республики Казахстан.

Фонд представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037435-sovet-upravleniya-samruk-kazyna-kotoryy-vozglavlyaet-nazarbaev-sobirayutsya-uprazdnit/

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