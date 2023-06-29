Сенат одобрил закон, лишающий Назарбаева еще одного статуса

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутаты сената сегодня на пленарном заседании одобрили в двух чтениях закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования".

Как отметил сенатор Талгат Жунусов, документом будут внесены изменения в ряд законодательных актов, направленных на приведение их в соответствие с основным проектом. Речь идет о законе "О профессиональных квалификациях".

По его словам, в целях реализации задач главы государства вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

В тексте закона сказано, что в закон РК "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: "Председателем Высшего попечительского совета является президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета".

Указывается, что оплата обучения одаренных детей в интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта президента РК "Өркен". Правила присуждения и размеры образовательного гранта "Өркен" утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Напомним, в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В конце февраля в Минфине рассказали, что финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева постепенно будут сокращать.

А в начале марта вице-министр Даурен Темирбеков рассказал, что в этом году финансирование канцелярии бывшего президента уменьшится на 130 млн тенге.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

В начале июня был опубликован проект приказа о том, что служба государственной охраны РК не будет больше отвечать за безопасность первого президента страны.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

Также глава Минфина сообщил о реструктуризации офиса Нурсултана Назарбаева – часть работников из его канцелярии переведут в другие организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026791-senat-odobril-zakon-lishayuschiy-nazarbaeva-esche-ryada-statusov/