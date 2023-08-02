День первого президента сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане
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Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане - были внесены изменения в постановление правительства от 31 октября 2017 года, документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.
В постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" 27 июля текущего года были внесены изменения.
Согласно приложению, обновленный перечень состоит из следующих дат:
- День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана – 15 февраля;
- День благодарности – 1 марта;
- День матерей – второе воскресенье мая;
- День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;
- День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;
- День отцов – третье воскресенье июня;
- Национальный день домбры – первое воскресенье июля;
- День Абая – 10 августа;
- День спорта – третье воскресенье августа;
- День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;
- День знаний – 1 сентября;
- День семьи – второе воскресенье сентября;
- День языков народа Казахстана – 5 сентября;
- День труда – последнее воскресенье сентября;
- День пожилых людей – 1 октября;
- День хлеба – 16 октября;
- День энергосбережения – 11 ноября;
- День национальной валюты – тенге – 15 ноября;
- День первого президента РК – 1 декабря.
Отметим, ранее День первого президента входил в перечень государственных праздников. О том, что День первого президента могут лишить статуса госпраздника в Казахстане, стало известно еще в сентябре 2022-го.
В конце того же месяца Токаев подписал закон, которым День первого президента исключается из списка госпраздников.
1 декабря прошлого года стало известно о том, что теперь 1 декабря – праздничная дата наравне с профессиональными праздниками. Однако государственным праздником и, соответственно, выходным днем дата больше не является.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030933-den-pervogo-prezidenta-sohranilsya-v-obnovlennom-perechne-prazdnichnyh-dat-v-kazahstane/