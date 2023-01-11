Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о Елбасы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу, сообщает официальный сайт Конституционного суда РК.

Согласно сообщению КС, на открытом заседании Конституционного суда было рассмотрено обращение группы депутатов парламента.

"5 июня 2022 года народ Казахстана как единственный источник государственной власти, осуществляя свою власть непосредственно через республиканский референдум, исключил из Конституции положения, определяющие статус и полномочия Первого Президента республики – Елбасы, возможность их регламентации конституционным законом, пожизненное членство в Конституционном Совете Республики Казахстан, а также его специальные привилегии – неизменность статуса и нераспространение ограничения на избрание президентом более двух раз подряд", — говорится в сообщении суда.

Кроме того, конституционной реформой 2022 года изменен порядок законотворческого процесса, и с 1 января 2023 года конституционные законы принимаются парламентом на совместном заседании его палат с проведением не менее двух чтений.

"После проведенного республиканского референдума, исключившего конституционно-правовые основы существования персонифицированного Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" и другие упоминания в Конституции о первом президенте, сохранение данного Конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции РК", — заявили в суде.

В итоге Конституционный суд постановил признать закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу.

"Основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" в действующем праве РК, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу", — говорится в сообщении КС.

Документ вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в июне после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

В ноябре мажилисмен Саиров сообщал, что парламент ведет работу по приведению всех законов в соответствие с обновленной Конституцией Казахстана. Тогда же он отмечал, что до конца года будет поставлен вопрос об утрате юридической силы закона "О Первом Президенте РК – Елбасы".

Отметим, что в прошлом году день Первого Президента приравняли к профессиональным праздникам в Казахстане, лишив статуса государственного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004865-konstitutsionnyy-sud-postanovil-priznat-utrativshim-silu-zakon-o-elbasy/