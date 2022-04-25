Статус Назарбаева закрепят в Конституции

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

На брифинге в СЦК об основных изменениях и дополнениях в Конституцию сообщили о планах закрепить в Основном законе государства статус Первого Президента как основателя независимого Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается вопросов статуса Первого Президента – в Конституции у нас записано, что он регулируется Конституцией и конституционными законами.

Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции: не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а к самой Конституции.

Первый Президент Республики Казахстана - это основатель независимого Казахстана, то есть этот статус будет определен. Я думаю, этот статус будет иметь большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, вы все видели, это весь мир видит, он будет закреплен в Конституции", – заявил член рабочей группы Ермек Абдрасулов.

Назарбаева в АНК и Совбезе мажилис принял еще в январе, а в феврале законопроект был принят сенатом.

Не так давно глава Минюста прокомментировал вопрос о том, будет ли рассматриваться в дальнейшем вопрос о сокращении полномочий Первого Президента.

Сегодня стало известно, что Конституционный совет принял в работу обращение президента Токаева по изменениям в Конституцию. В своем мартовском послании народу глава государства отмечал, что для реализации его инициатив в Основной закон понадобится внести около 30 изменений и дополнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966649-status-nazarbaeva-zakrepyat-v-konstitutsii/