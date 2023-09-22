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30 лет независимости Казахстана

Титул Елбасы планируют убрать из названий ряда госнаград

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Ряд государственных наград собираются переименовать в Казахстане. Соответствующий проект указа президента РК опубликован на портале "Открытые НПА" вчера, 21 сентября.

Публичное обсуждение проекта документа "О внесении изменений и дополнений в указ президента РК от 30 сентября 2011 года № 155" продлится до 5 октября. Им предлагается изменить названия и внешний вид некоторых госнаград.

В частности, медаль "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы") хотят переименовать в "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу"). Изменится также ее внешний вид, данной медалью будут награждать:

  • сотрудников и военнослужащих Службы госохраны РК за образцовое исполнение служебных обязанностей, примерную дисциплину и 7 лет службы в календарном исчислении;
  • отличившихся сотрудников и военнослужащих, внесших значительный вклад в обеспечение безопасности охраняемых лиц, за достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по решению начальника Службы госохраны РК;
  • руководителей и сотрудников государственных и частных организаций, в том числе граждан иностранных государств, внесших значительный вклад в обеспечение безопасности охраняемых лиц и развитие Службы государственной охраны РК.

Планируется изменить названия ряда нагрудных знаков Службы госохраны. Список таковых следующий:

  • "Елбасы қорғаны" ("Защитник Елбасы") в "ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" ("Почетный сотрудник Службы государственной охраны РК");
  • "ҚР Мемлекеттік күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштерінің үздігі" ("Отличник Сил особого назначения Службы государственной охраны РК") – в "ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің үздігі" ("Отличник Службы государственной охраны РК);
  • "Үздік спортшы-жауынгер" ("Лучший воин-спортсмен") в "Үздік спортшы" ("Лучший спортсмен").

Награду "Спортшы-жауынгер" ("Воин-спортсмен") предлагается исключить. Кроме того, будет изменен внешний вид медалей "Мінсіз қызметі үшін" I, II, III степени.

Документом предлагается ввести медаль Центральной избирательной комиссии РК – "Сайлау органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін".

Помимо этого, медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" будут награждаться сотрудники, военнослужащие, спасатели, иные работники органов гражданской защиты, а также граждане РК и иностранных государств за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества граждан от огня.

А медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" – за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде, за высокую бдительность и находчивость, в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде.

Каких еще привилегий лишился Нурсултан Назарбаев

В июле этого года стало известно, что Служба госохраны больше не отвечает за безопасность Нурсултана Назарбаева.

А на днях в мажилисе сообщили, что планируется упразднить совет по управлению фондом "Самрук-Казына", главой которого числится первый президент.

В июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

В начале августа мы писали, что День первого президента (1 декабря) сохранился в обновленном перечне праздничных дат в Казахстане.

Добавим, что Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Казахстана специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности страны и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента, других охраняемых лиц и объектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037719-titul-elbasy-planiruyut-ubrat-iz-nazvaniy-ryada-gosnagrad/

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