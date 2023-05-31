В Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутат Снежана Имашева во время выхода к прессе сообщила, что на рассмотрение в мажилис поступили поправки об исключении из УК статьи с наказанием за оскорбление Елбасы, пишет корреспондент NUR.KZ.

Мажилисвумен напомнила, что ранее в Казахстане был отменен закон "О первом президенте РК – Елбасы". Теперь же будут рассмотрены поправки в Уголовный кодекс, также касающиеся Нурсултана Назарбаева.

"Норма касается только Елбасы. То, о чем сейчас спрашивают журналисты – это несколько статей в Уголовном кодексе, где за оскорбление и унижение чести Елбасы была ответственность.

(…) Есть такие поправки в рамках сопутствующего законопроекта о возврате активов – это норма, которая исключает уголовную ответственность. Это в рамках поправок, которые были приняты в Конституции, о Елбасы и его полномочиях.

(…) В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны – в них нет необходимости, поскольку самого статуса Елбасы уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна, не будет применяться", – заявила Имашева.

Отметим, что сейчас в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность за оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента в рамках статьей 373 и 374.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022786-v-kazahstane-hotyat-otmenit-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-oskorblenie-elbasy/