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Нурсултана Назарбаева лишили очередного статуса

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишают еще одного статуса Нурсултана Назарбаева. Об этом стало известно на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования", - говорится в сообщении.

Также сегодня президент подписал закон "О профессиональных квалификациях".

Напомним, в конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

Тогда сенатор Талгат Жунусов заявил, что документом будут внесены изменения в ряд законодательных актов, направленных на приведение их в соответствие с основным проектом.

По его словам, в целях реализации задач главы государства вносятся изменения и дополнения в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

В тексте закона сказано, что в закон РК "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"Председателем Высшего попечительского совета является президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета".

Отметим, что в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о возможном сокращении финансирования канцелярии Назарбаева. А в конце мая стало известно, что в Казахстане хотят отменить уголовную ответственность за оскорбление Елбасы.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027558-nursultana-nazarbaeva-lishili-ocherednogo-statusa/

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