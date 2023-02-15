Токаев подписал закон о лишении Назарбаева особого статуса

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон, согласно которому Нурсултан Назарбаев утратил особый статус Первого Президента и Елбасы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", – говорится в сообщении.

Напомним, что 11 января 2023 года Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, которым закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был признан утратившим силу.

Это решение было принято после того, как в силу вступили поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

Ранее мы также сообщали о том, какими именно привилегиями обладал Нурсултан Назарбаев согласно этому закону.

Так, согласно утратившему силу Конституционному закону "О Первом Президенте РК – Елбасы", ему пожизненно принадлежало право:

обращаться к народу РК, госорганам;

участвовать в заседаниях правительства;

выступать перед парламентом с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

Воспрепятствование деятельности Елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство, а также осквернение изображений первого президента влекли за собой ответственность.

Кроме того, первый президент обладал неприкосновенностью – он не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента и после этого. Он не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространялась также на членов его семьи, его имущество, служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы, а также на имущество, принадлежащее его фонду.

Законом о Елбасы гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов первого президента и его семьи.

Елбасы пожизненно имел право бесплатно пользоваться на территории Казахстана президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают госорганы.

Ему также пожизненно предоставлялись охрана, служебная квартира и государственная дача с необходимым государственным обслуживанием, персональный автомобиль с водителями, право бесплатного проезда по стране и пользования залами для официальных лиц и делегаций, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Также Первый Президент мог претендовать на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента, которая повышалась с учетом роста должностного оклада президента, обязательное госстрахование за счет средств республиканского бюджета на сумму, равную годовому должностному окладу президента.

Каждому члену семьи первого президента, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначалось ежемесячное пособие в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009554-ukazom-tokaeva-zakon-o-elbasy-utratil-silu/