Какой закон будет защищать Назарбаева, ответили в Минюсте

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня в сенате рассказала журналистам, какой закон будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены отдельного закона "О первом президенте РК – Елбасы", передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в Минюсте, в Казахстане планируют отменить уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства Елбасы, потому что ранее отдельный закон о первом президенте утратил свою силу.

Как отметила вице-министр Муканова, в Казахстане законом защищаются честь и достоинство каждого гражданина.

Однако, несмотря на отмену закона о Елбасы, Нурсултана Назарбаева, кроме общих законов для всех казахстанцев, будет защищать еще один закон.

"Отдельно защищающий закон есть в рамках закона о президенте. Если вы ознакомитесь, есть статья "экс-президент" – это статья также будет применяться ко всем последующим президентам.

В рамках этой статьи те права, которые имеются у всех экс-президентов, будут распространяться и на него (Нурсултана Назарбаева – прим. ред.)", – сообщила Муканова.

Также она рассказала о механизме, который будет действовать в случае оскорбления кем-либо первого президента.

"Любой человек в любой должности, если в его отношении прозвучало оскорбление, он имеет право написать заявление. Вне зависимости от того в должности он или нет.

Речь о том, будет ли произведенное деяние оскорблять честь и достоинство", – добавила вице-министр.

Напомним, в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе текущего года Конституционный суд вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был признан утратившим силу.

Через несколько дней депутаты парламента приняли сразу в двух чтениях проект закона, которым ставился на утрату закон о Елбасы. Позже в феврале его подписал Токаев.

Ранее стало известно, каких привилегий лишился Нурсултан Назарбаев после отмены закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Также на прошлой неделе в мажилисе сообщили о планах отменить уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства первого президента Казахстана.

Между тем, согласно проекту приказана на портале "Открытые НПА", Служба государственной охраны РК не будет больше отвечать за безопасность первого президента страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023639-kakoy-zakon-budet-zaschischat-nazarbaeva-otvetili-v-minyuste/