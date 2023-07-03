Смаилов заявил о срыве сроков работ по подготовке к отопительному сезону в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В минувшую субботу Алихан Смаилов провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

В совещании участвовали руководители центральных госорганов и акиматов областей.

Глава кабмина подчеркнул, что на сегодняшний день в процессе подготовки возникают проблемные вопросы, требующие самого пристального внимания. В частности, по ряду объектов срываются сроки проводимых работ.

"Это мы обсуждали на недавнем заседании правительства. От нас требуются более скоординированные совместные действия. Поэтому будем решать проблемы в данном направлении в ручном режиме", – сказал Алихан Смаилов.

На совещании министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о проблемных вопросах на теплоисточниках в ряде регионов страны, также вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова рассказала о ходе ремонта сетей теплоснабжения.

Как отметил премьер-министр, с прошлого года проводится аварийный ремонт турбины №12 и не начат капитальный ремонт турбины № 6 в АО "Атырауская ТЭЦ".

Кроме того, было отмечено, что на ТЭЦ Карагандинской области меняются виды ремонта и продлеваются сроки, в Мангистауской области с отставанием идут работы на отдельных котлах и турбинах, а также не заключен договор на аварийный ремонт энергоблока № 2 ТОО МАЭК, в Улытауской области на Жезказганской ТЭЦ ремонт котла переносится на 2024 год и не обеспечен должный резерв из-за переноса сроков реконструкции котла №8.

Смаилов также указал, что в СКО с отставанием ведется ремонт котла № 9 ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго", а в Туркестанской области запланирована реконструкция 4 котлов Кентауской ТЭЦ, но при этом ПСД все еще проходит госэкспертизу.

Подводя итоги, глава кабмина подчеркнул, что вопросы подготовки к отопительному сезону имеют большое социальное значение, поэтому уже сейчас нужно принимать необходимые меры для его стабильного прохождения без каких-либо крупных аварий.

"В том числе тут важна качественная работа с собственниками ТЭЦ и сетей. Со стороны государства утверждены тарифы в соответствии с заявками станций. Это дает возможность привлекать финансирование и уже начинать работы по модернизации", – отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обозначил важность активизации энергонадзора и работы соответствующих региональных штабов.

В заключение Смаилов поручил первому вице-премьеру Роману Скляру и министру энергетики Алмасадаму Саткалиева в соответствии с графиком посетить энергообъекты республики для личного контроля хода проводимых работ.

"Роман Васильевич, сегодня по графику у вас запланирована проверка энергообъектов Павлодарской области, в том числе ТЭЦ Экибастуза. Прошу вас по окончании совещания немедленно выехать. На следующей неделе запланировано посещение Алмасадамом Майдановичем ТЭЦ Риддера и Кентау", – подытожил премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027251-smailov-zayavil-o-sryve-srokov-rabot-po-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu-v-kazahstane/