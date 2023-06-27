Смаилов пригрозил увольнениями чиновникам из-за плохой подготовки к зиме

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр сегодня на заседании правительства заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную – чиновникам он пригрозил кадровыми решениями, если ситуацию не изменят, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер Алихан Смаилов заявил, что ремонт тепловых сетей идет медленно, их техническое обследование все еще не завершено.

"Ситуация складывается в том числе из-за отсутствия координации между уполномоченным органом и акиматами. В целом оцениваю работу по подготовке к отопительному сезону как неудовлетворительную.

Ответственные заместители первых руководителей акимов и министров должны быть "полевыми", а не "кабинетными". Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта.

Времени на раскачку у нас не осталось. Уже заканчивается июнь. Работать нужно круглосуточно. Строительный сезон у нас короткий. Поэтому риски высокие.

Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц", - заявил Смаилов.

Минэнерго он поручил проработать вопрос установления ответственности энергопроизводящих организаций за срыв утвержденного графика ремонта.

Акимам премьер поручил пересмотреть работу штабов по подготовке к отопительному сезону – поскольку ежегодно она существовали только на бумаге и работали формально.

Напомним, в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В октябре на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе на этой же ТЭЦ затопило багерную насосную станцию. Позже – случился пожар.

После череды аварий у ТЭЦ сменился собственник. Новым главой стал казахстанский инвестор. Однако в марте на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. На следующий день в городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС, который отменили лишь 8 декабря.

18 февраля в городе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ. В Минэнерго сообщили, что на теплоэлектроцентрали произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

В апреле глава Минэнерго на заседании правительства показал карту износа казахстанских ТЭЦ – многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

На прошлой неделе депутат Едил Жанбыршин сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что министр до сих пор не посетил города, где есть проблемы с работой ТЭЦ.

Он также предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026532-smailov-prigrozil-uvolneniyami-chinovnikam-iz-za-plohoy-podgotovki-k-otopitelnomu-sezonu/