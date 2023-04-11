Рейтинг самых изношенных в Казахстане ТЭЦ показали в правительстве

ТЭЦ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минэнерго на заседании правительства показал карту износа казахстанских ТЭЦ – многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно слайду, который был представлен во время заседания, рейтинг самых изношенных в Казахстане ТЭЦ выглядит так:

Аркалыкская ТЭЦ – износ 95,4% , запущена в 1963 году;

, запущена в 1963 году; Уральская ТЭЦ – износ 95,3%, запущена в 1960 году;

запущена в 1960 году; ТЭЦ Кентау – износ 92,7% , запущена в 1952 году;

, запущена в 1952 году; ТЭЦ Кызылорды – износ 88,5% , запущена в 1975 году;

, запущена в 1975 году; ТЭЦ Тараза – износ 87,2%, запущена в 1952 году;

запущена в 1952 году; ТЭЦ Степногорск – износ 81,7%, запущена в 1966 году;

запущена в 1966 году; Карагандинская ТЭЦ-2 – износ 79,7%, запущена в 1961 году;

запущена в 1961 году; Павлодарская ТЭЦ-2 – износ 77,6%, запущена в 1961 году;

запущена в 1961 году; Алматинская ТЭЦ-3 – износ 77%, запущена в 1962 году;

запущена в 1962 году; МАЭК-Казатапром ТЭЦ-2 – износ 76,4%, запущена в 1968 году;

запущена в 1968 году; Рудненская ТЭЦ – износ 76%, запущена в 1961 году;

запущена в 1961 году; Алматинская ТЭЦ-1 – износ 74,9%, запущена в 1935 году;

запущена в 1935 году; Павлодарская ТЭЦ-1 – износ 74,3%, запущена в 1964 году;

запущена в 1964 году; Риддерская ТЭЦ – износ 71,5%, запущена в 1956 году;

запущена в 1956 году; МАЭК-Казатапром ТЭЦ-1 – износ 70,9%, запущена в 1962 году;

запущена в 1962 году; Усть-Каменогорская ТЭЦ – износ 70%, запущена в 1947 году;

запущена в 1947 году; Балхашская ТЭЦ – износ 69,3%, запущена в 1937 году;

запущена в 1937 году; Алматинская ТЭЦ-2 – износ 67,1%, запущена в 1980 году;

запущена в 1980 году; Жезгазсканская ТЭЦ – износ 67,1%, запущена в 1952 году;

запущена в 1952 году; Карагандинская ТЭЦ-3 – износ 66%, запущена в 1977 году;

запущена в 1977 году; Текелийская ТЭЦ – износ 65,2%, запущена в 1959 году;

запущена в 1959 году; Костанайская ТЭЦ – износ 64%, запущена в 1943 году;

запущена в 1943 году; Карагандинская ТЭЦ-ПВС – износ 62%, запущена в 1959 году;

запущена в 1959 году; Петропавловская ТЭЦ-2 – износ 54,7%, запущена в 1951 году;

запущена в 1951 году; Атырауская ТЭЦ, АНПЗ ТЭЦ – износ 54,2%, запущена в 1962 году;

запущена в 1962 году; Павлодарская ТЭЦ-3 – износ 51,2%, запущена в 1973 году;

запущена в 1973 году; ТЭЦ-2 Астаны – износ 49,1%, запущена в 1979 году;

запущена в 1979 году; ТЭЦ Семея – износ 46,2%, запущена в 1934 году;

запущена в 1934 году; ТЭЦ Актобе – износ 41,5%, запущена в 1986 году;

запущена в 1986 году; Карагандинская ТЭЦ-1 – износ 41,1%, запущена в 1960 году;

запущена в 1960 году; ТЭЦ Экибастуза – износ 37,5%, запущена в 1973 году;

запущена в 1973 году; ТЭЦ-1 Астаны – износ 31,2%, запущена в 1971 году.

Износ ТЭЦ Казахстана. Инфографика: Минэнерго

На том же заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что государство сможет изымать ТЭЦ, которые находятся в плохом состоянии.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Отметим, что в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

Напомним, что в прошлом году довольно часто сообщалось о различных происшествиях на ТЭЦ по всей стране.

Так, в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

В конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016322-reyting-samyh-iznoshennyh-tets-v-kazahstane-pokazali-v-pravitelstve/