Авария снова произошла на ТЭЦ в Риддере (видео)

ТЭЦ Риддера. Кадр из видео: instagram.com/danial.akhmetov.official

В Риддере на городской ТЭЦ снова произошла авария - сегодня там затопило багерную насосную станцию, об этом сообщается на официальной странице акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в Instagram.

"Халатное отношение руководства "Риддер ТЭЦ" к эксплуатации теплоцентрали привело к тому, что вновь была затоплена багреная станции. Такая ситуация уже была 5 ноября прошлого года. И тогда огромными усилиями подрядных организаций, нам удалось откачать мазут и восстановить работу всех агрегатов багерной. Однако именно по вине руководства ТЭЦ ситуация вновь повторилась", - говорится в тексте публикации.

Отмечается, что в настоящее время на багерной ведется ликвидация аварии, задействованы 4 мотопомпы, 4 погружных насоса.

По информации штаба по ЧС, в течение 3-4 часов последствия аварии будут ликвидированы.

"Хочу успокоить жителей Риддера, произошедшая ситуация не повлияет на работу станции. Причин для беспокойства нет. Подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ идет по графику. Сейчас на месте специалисты штаба выясняют причины произошедшего", - заключил аким.

Напомним, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов перестали получать тепло в необходимом объеме. Позже Даниал Ахметов на одном из совещаний по вопросу теплоснабжения устроил жесткий разнос сотрудникам ведомства, которое дало заключение о готовности ТЭЦ в Риддере к зиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004162-avariya-snova-proizoshla-na-tets-v-riddere-video/