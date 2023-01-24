После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник

ТЭЦ в Риддере. Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Аким ВКО Даниал Ахметов в кулуарах кабмина заявил о смене собственника ТЭЦ в Риддере. По его словам, новым главой теплоэлектроцентрали стал казахстанский инвестор, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом аким заявил, что не знал о процедуре по смене собственника ТЭЦ в Риддере.

"Сегодня завершена (процедура - прим. ред.), я сам был поставлен перед фактом, договор купли-продажи (подписан - прим. ред.). Сегодня у нас есть новый собственник, и мы работаем вместе с ним. Я надеюсь, что этот собственник будет более эффективным", – прокомментировал Ахметов.

На уточняющий вопрос журналистов аким ответил, что это казахстанский инвестор.

"Пришел новый инвестор. Это казахстанский инвестор. Условия пока мне неизвестны, поскольку это конфиденциальная информация. Этим занимаются два частных собственника, и это корреспондируется с законом.

В соответствии с договоренностями он в ближайшее время должен представить сам банковскую справку, в которой будет заложена возможность компании - резерв не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ", – добавил аким ВКО.

Он также отметил, что законы Казахстана не позволяют государству даже в критической ситуации вмешиваться и изымать собственность.

"Мы работаем в правовом государстве, поэтому ситуация такова. Возможно, я думаю, Министерство энергетики должно внести соответствующие изменения, которые давали бы право в критических случаях заниматься изменением формы собственности", – резюмировал глава региона.

Напомним, что 19 января на ТЭЦ в Риддере произошел пожар. Сообщалось, ЧП случилось в цехе топливоподачи. Ликвидировать возгорание удалось через несколько часов. В результате происшествия никто не пострадал.

К слову, это не первое происшествие на ТЭЦ в Риддере за последнее время. В октябре 2022 года здесь случилась остановка котлов, а в начале этого года здесь случилась еще одна авария - была затоплена багерная насосная станция.

После пожара аким ВКО Даниал Ахметов обвинил собственников теплоэлектроцентрали в халатности.

Отмечалось, что ТЭЦ в Риддере - это важный стратегический объект местного значения. Предприятие вырабатывает электрическую и тепловую энергию для обеспечения нужд города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006541-posle-cheredy-avariy-u-tets-riddera-smenilsya-sobstvennik/