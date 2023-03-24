Режим ЧС объявлен в Риддере

ТЭЦ. Кадр из видео: instagram.com/danial.akhmetov.official

Сегодня в городе Риддере объявлен режим ЧС регионального масштаба. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своей официальной странице в Instagram.

По словам главы региона, есть большие недостатки в работе ТЭЦ Риддера, а новый собственник (компания RNGK) с января не проявил никакой активности.

"За прошедший период образовалась задолженность свыше трех миллиардов тенге, есть серьезные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии, с оплатой труда тем компаниям, которые с ноября взяли на себя и провели экстренные ремонтно-восстановительные работы. Зафиксировано 67 остановок на ТЭЦ", - отметил Даниал Ахметов.

Он добавил, что несколько дней назад произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, был взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля.

"Сейчас мы вынуждены взять все управление станцией на себя, чтобы обеспечить эффективную работу в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон. Единственный выход - приобретение Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность, мы работаем в этом направлении в соответствии с законодательством и, надеюсь, что достигнем позитивных результатов", - пояснил аким ВКО.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

19 января на теплоэлектростанции произошел пожар. Тогда сообщалось о возгорании в цехе топливоподачи. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. Пожар вскоре потушили. Жертв не было.

Позже глава региона экстренно прибыл в город, чтобы ознакомиться с ситуацией на ТЭЦ. Он поделился фото с места ЧП, а также обвинил ее собственников в халатности.

В конце января стало известно, что у ТЭЦ Риддера сменился владелец.

Пожар в январе - не первое происшествие на станции. В октябре 2022 года здесь случилась остановка котлов, а в начале этого года была затоплена насосная станция.

Накануне в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 кв. м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013934-rezhim-chs-obyavlen-v-riddere/