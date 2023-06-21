"Пока вы соберетесь, уже зима наступит": главе Минэнерго сделали замечание в мажилисе

Алмасадам Саткалиев. Фото: facebook.com/minenergork

Депутат Едил Жанбыршин сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что министр до сих пор не посетил города, где есть проблемы с работой ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в мажилисе депутаты рассматривали результаты аудита сферы теплоснабжения Высшей аудиторской палатой.

"Слышим ответы представителей госорганов – ни один не подготовился на должном уровне, четких ответов на вопросы депутатов нет, все вокруг да около.

С тех пор, как Алмасадам Саткалиев был назначен министром энергетики, прошло три месяца, и ранее он в этой сфере работал, знает ситуацию в сфере, в министерстве, но он ни один проблемный город не посетил.

Президент посещает, депутаты посещают, а министр энергетики не был ни в Экибастузе, ни в Риддере, ни в Темиртау, ни в Кентау, ни в Аркалыке, даже в Астане не бывал на ТЭЦ-3. Тогда как он работает? Работа министра энергетики не выполняется сидя в кабинете, надо обходить, прощупать все", – заявил он.

В ответ глава Минэнерго начал демонстрировать депутатам карту ремонта ТЭЦ страны.

"Ваше замечание принимается. Мы уже разработали график визита, согласовали с местными исполнительными органами все объекты. Более того, там будет и Роман Васильевич (Скляр – заместитель премьер-министра по инфраструктуре – прим. ред.), будет ездить, чтобы мы не дублировали всю эту работу, там (на карте – прим. ред.) скоординировали.

Почему пока не выезжали? Потому что на многих объектах ремонты еще не начались объективно, ждем, когда начнутся ремонты, чтобы динамика (была – прим. ред.). У нас график всех ремонтов есть", – сказал он.

Однако его перебил спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Понятно, но пока вы соберетесь, уже зима наступит. Скажете: "Отработали". Зачем нам весь график показываете? Вы расскажите, где вы были и какова там ситуация. Конкретный вопрос был: в каких городах есть риски?" – повторил он вопрос депутатов.

Глава Минэнерго обозначил рисковую зону.

"Риски есть по риддерской ТЭЦ, Текели, Семей, Шахтинская ТЭЦ, Павлодарская ТЭЦ-2, Шымкентская ТЭЦ-3, ТЭЦ Жезказгана, Петропавловская ТЭЦ-2 определенные опасения вызывает. Это объекты, по которым объективно необходим непосредственный контроль министерства, который мы планируем осуществлять", – сказал министр.

После его ответа Ерлан Кошанов поддержал недовольство коллег.

"Вообще правильно поднимает вопрос депутат. При всем моем уважении, Алмасадам Майданович (Саткалиев – министр энергетики РК – прим. ред.), президент посещает, несмотря на то, начались там ремонтные работы или нет, сам посещает все объекты – ТЭЦы и котельные, где есть проблемы, в проблемных городах. А вы пока только разработали график", – отметил спикер мажилиса.

Алмасадам Саткалиев был назначен министром энергетики 4 апреля 2023 года. Ранее с марта 2021 года он занимал пост председателя фонда "Самрук-Қазына".

Напомним, в октябре 2022 года на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе на этой же ТЭЦ затопило багерную насосную станцию. Позже – случился пожар.

После череды аварий у ТЭЦ сменился собственник. Новым главой стал казахстанский инвестор. Однако в марте на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. На следующий день в городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС, который отменили лишь 8 декабря.

18 февраля в городе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ. В Минэнерго сообщили, что на теплоэлектроцентрали произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025727-poka-vy-soberetes-uzhe-zima-nastupit-glave-minenergo-sdelali-zamechanie-v-mazhilise/