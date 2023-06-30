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На сколько тенге повысятся тарифы на комуслуги осенью, рассказал Куантыров

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Счетчики
Счетчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня глава МНЭ в кулуарах парламента рассказал, на сколько тенге повысятся стоимость коммунальных услуг осенью для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус.

Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой и когда снижают до норматива, люди начинают жаловаться. Это о чем говорит, о том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон. Нужно привыкать к нормам – 20-21 градус. Зимой это нормально", – заявил Алибек Куантыров.

По его словам, нужно экономить ресурсы.

"У нас люди привыкают к высоким температурам дома, и идет большая нагрузка на сети. И должна быть активная приборотизация (установка приборов учета – прим. ред.), сейчас средняя по стране – 74%. Это будет стимулировать людей отслеживать и экономить", – добавил он.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Плюс будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026931-na-skolko-tenge-povysyatsya-tarify-na-komuslugi-osenyu-rasskazal-kuantyrov/

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