О ситуации в Экибастузе рассказали в Минэнерго

Здание ТЭЦ. Фото: рavlodarenergo.kz

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали о ситуации с теплоснабжением в Экибастузе, где накануне на ТЭЦ произошел очередной сбой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минэнерго, 18 февраля в 04.37 утра на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

"В результате были остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 была начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети", - говорится в сообщении министерства.

В настоящее время, по данным Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ работают шесть котлов, температура теплоподачи составляет 70 градусов.

В Министерстве энергетики добавили, что ситуация находится на контроле правительства.

"На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле правительства", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики.

Напомним, вчера, 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ. Тем не менее аким Павлодарской области пообещал, что к утру 19 февраля подача тепла в жилые дома будет нормализована.

До этого, в начале февраля, стало известно, что в Экибастузе после череды ЧП на ТЭЦ в ноябре прошлого года проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

А во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009975-o-situatsii-v-ekibastuze-rasskazali-v-minenergo/