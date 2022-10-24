На ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Ахметов обратился к горожанам

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

В Риддере на ТЭЦ произошла остановка котлов. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в своем официальном Instagram-аккаунте обратился к горожанам в связи с произошедшим.

По словам акима, это произошло из-за некачественного мазута.

"Уважаемые земляки, нештатная ситуация произошла в городе Риддере. Руководство Риддер ТЭЦ не проконтролировало качество мазута, он оказался смешанным с водой и в результате произошла временная остановка котлов теплостанции. Экстренно под моим руководством был создан оперативный штаб", - написал глава региона.

Как отметил Ахметов, для возобновления работы из хранилищ ТОО "Казцинк" в Риддере на ТЭЦ направлено 60 тонн мазута. Дополнительно Усть-Каменогорская ТЭЦ на специальных машинах отправляет в город 70 тонн мазута. Кроме того, 25 октября в час ночи в город прибудет еще шесть цистерн с мазутом.

"Этого объема топлива должно хватить на 100 дней беспрерывной работы теплостанции. Прокуратурой области оперативно по факту халатности руководства ТЭЦ в Риддере начато расследование", - сообщил аким ВКО.

Он призвал горожан не волноваться и сохранять спокойствие.

"Ситуация находится на моем личном контроле. В ближайшее время будет разработан и представлен горожанам алгоритм запуска котлов ТЭЦ", - добавил Ахметов.

К 22:00 теплоснабжение города войдет в нормативный режим. Риддер ТЭЦ обеспечит теплом жилые дома и социальные объекты, отметил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994131-na-tets-v-riddere-proizoshla-ostanovka-kotlov-ahmetov-obratilsya-k-gorozhanam/