За какие ТЭЦ Казахстана опасаются в правительстве
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Глава Минэнерго на заседании правительства назвал список ТЭЦ, которые включили в зону риска в предстоящий отопительный период, передает корреспондент NUR.KZ.
В зоне риска, по данным министра энергетики Алмасадами Саткалиева, оказались следующие предприятия:
- Риддер ТЭЦ в ВКО – здесь в связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями и АО "Риддер ТЭЦ" об организации проведения ремонтных работ на станции. Начаты работы котлов и тепловых сетей;
- Экибастузская ТЭЦ – предусмотрен ремонт 10 котлов, идет ремонт семи - на пяти из них из резерва правительства выделено 7,4 млрд тенге, еще пять котлов вместе с оборудованием и зданиями ремонтируются за счет АО "ЦАЭК";
- ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области – срок завершения ремонта одного котла отстает на три месяца, для строительства еще одного нужна экспертиза;
- Жезказганская ТЭЦ в Улытау - необходимо ускорить ремонт котла №4 и обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования;
- ТЭЦ ТОО "МАЭК" в Мангистауской области - с 1 июня не начаты капитальные ремонты турбины №10 котла №1, а также с 11 июня не начат расширенно-текущий ремонт турбины №6;
- Кентауская ТЭЦ - расширенно-текущий ремонт котлов проводился в 2015 году, а капитальные ремонты только в 2012 году, в этом году запланирована реконструкция четырех котлов – из бюджета выделено 1 млрд тенге при потребности в 7,5 млрд.
Ситуация с ТЭЦ в Казахстане
В апреле глава Минэнерго на заседании правительства показал карту износа казахстанских ТЭЦ – многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.
После депутат Едил Жанбыршин сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что министр до сих пор не посетил города, где есть проблемы с работой ТЭЦ.
Он также предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения.
А сегодня глава правительства Алихан Смаилов заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную – чиновникам он пригрозил кадровыми решениями, если ситуацию не изменят
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026538-za-kakie-tets-kazahstana-opasayutsya-v-pravitelstve/