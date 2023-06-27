За какие ТЭЦ Казахстана опасаются в правительстве

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго на заседании правительства назвал список ТЭЦ, которые включили в зону риска в предстоящий отопительный период, передает корреспондент NUR.KZ.

В зоне риска, по данным министра энергетики Алмасадами Саткалиева, оказались следующие предприятия:

Риддер ТЭЦ в ВКО – здесь в связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями и АО "Риддер ТЭЦ" об организации проведения ремонтных работ на станции. Начаты работы котлов и тепловых сетей;

– здесь в связи с отсутствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями и АО "Риддер ТЭЦ" об организации проведения ремонтных работ на станции. Начаты работы котлов и тепловых сетей; Экибастузская ТЭЦ – предусмотрен ремонт 10 котлов, идет ремонт семи - на пяти из них из резерва правительства выделено 7,4 млрд тенге, еще пять котлов вместе с оборудованием и зданиями ремонтируются за счет АО "ЦАЭК";

– предусмотрен ремонт 10 котлов, идет ремонт семи - на пяти из них из резерва правительства выделено 7,4 млрд тенге, еще пять котлов вместе с оборудованием и зданиями ремонтируются за счет АО "ЦАЭК"; ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области – срок завершения ремонта одного котла отстает на три месяца, для строительства еще одного нужна экспертиза;

– срок завершения ремонта одного котла отстает на три месяца, для строительства еще одного нужна экспертиза; Жезказганская ТЭЦ в Улытау - необходимо ускорить ремонт котла №4 и обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования;

- необходимо ускорить ремонт котла №4 и обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования; ТЭЦ ТОО "МАЭК" в Мангистауской области - с 1 июня не начаты капитальные ремонты турбины №10 котла №1, а также с 11 июня не начат расширенно-текущий ремонт турбины №6;

- с 1 июня не начаты капитальные ремонты турбины №10 котла №1, а также с 11 июня не начат расширенно-текущий ремонт турбины №6; Кентауская ТЭЦ - расширенно-текущий ремонт котлов проводился в 2015 году, а капитальные ремонты только в 2012 году, в этом году запланирована реконструкция четырех котлов – из бюджета выделено 1 млрд тенге при потребности в 7,5 млрд.

Ситуация с ТЭЦ в Казахстане

В апреле глава Минэнерго на заседании правительства показал карту износа казахстанских ТЭЦ – многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

После депутат Едил Жанбыршин сделал замечание министру энергетики Алмасадаму Саткалиеву из-за того, что министр до сих пор не посетил города, где есть проблемы с работой ТЭЦ.

Он также предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения.

А сегодня глава правительства Алихан Смаилов заявил, что оценивает подготовку к отопительному сезону как неудовлетворительную – чиновникам он пригрозил кадровыми решениями, если ситуацию не изменят

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026538-za-kakie-tets-kazahstana-opasayutsya-v-pravitelstve/