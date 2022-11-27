Жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ
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Из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Как сообщили в компании, 27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды.
Специалистами производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады.
"В ближайшее время параметры будут восстановлены". - пообещали в компании.
Жителей города призвали не сбрасывать сетевую воду, чтобы не усугублять ситуацию.
Сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения, предупредили специалисты.
"На данный момент главная помощь жителей в стабилизации ситуации с теплоснабжением - информация о повреждениях на тепловых сетях. После запуска необходима будет помощь жителей по отогреву трубопроводов и устранению повреждений", - добавили в коммунальной службе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999100-zhiteli-ekibastuza-ostalis-bez-tepla-iz-za-avarii-na-tets/