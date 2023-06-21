Привлекать средства казахстанских миллиардеров для ремонта ТЭЦ предложил депутат

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат Едил Жанбыршин на заседании мажилиса предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в мажилисе обсудили отчет Высшей аудиторской палаты по аудиту сферы теплоснабжения.

Интересное предложение внес депутат Едил Жанбыршин.

"Возможно кто-то скажет, что это популизм, но у меня есть предложение: у нас в Forbes есть более 160 миллионеров и миллиардеров. Мне кажется, их нужно распределить по регионам – раз они обогатились за счет нашего государства, пусть теперь они помогают государству, населению, власти. Пусть помогают. Можно же это продумать. У них же есть возможности", – заявил он.

Такая мера, по его словам, может оказаться полезной в свете необходимости больших средств, например, на ремонт ТЭЦ.

"Мы не можем бесконечно увеличивать тариф, из бюджета тоже (выделять – прим. ред.), потому что возможности бюджета ограничены. Если привлекать инвестиции, то это также будет связано с тарифом. Мы же должны будем это вернуть", – добавил он.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Напомним, в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В апреле в Минэнерго представляли карту износа казахстанских ТЭЦ. Согласно данным ведомства многие энергообъекты в стране изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков отвечал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

Происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам уже экс-акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Уже в начале этого года на ТЭЦ в Экибастузе неоднократно происходили различные сбои из-за чего жители города то и дело оставались без тепла.

При этом на прошлой неделе, 15 июня, на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя из-за чего случилось полное снижение генерации.

В это же день бетонная плита упала с потолка на работающий котел на ТЭЦ Экибастуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025746-deputat-predlozhil-privlekat-sredstva-kazahstanskih-milliarderov-dlya-remonta-tets/