Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Привлекать средства казахстанских миллиардеров для ремонта ТЭЦ предложил депутат

Опубликовано:

Здание ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат Едил Жанбыршин на заседании мажилиса предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в мажилисе обсудили отчет Высшей аудиторской палаты по аудиту сферы теплоснабжения.

Интересное предложение внес депутат Едил Жанбыршин.

"Возможно кто-то скажет, что это популизм, но у меня есть предложение: у нас в Forbes есть более 160 миллионеров и миллиардеров. Мне кажется, их нужно распределить по регионам – раз они обогатились за счет нашего государства, пусть теперь они помогают государству, населению, власти. Пусть помогают. Можно же это продумать. У них же есть возможности", – заявил он.

Такая мера, по его словам, может оказаться полезной в свете необходимости больших средств, например, на ремонт ТЭЦ.

"Мы не можем бесконечно увеличивать тариф, из бюджета тоже (выделять – прим. ред.), потому что возможности бюджета ограничены. Если привлекать инвестиции, то это также будет связано с тарифом. Мы же должны будем это вернуть", – добавил он.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Напомним, в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В апреле в Минэнерго представляли карту износа казахстанских ТЭЦ. Согласно данным ведомства многие энергообъекты в стране изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков отвечал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

Происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам уже экс-акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Уже в начале этого года на ТЭЦ в Экибастузе неоднократно происходили различные сбои из-за чего жители города то и дело оставались без тепла.

При этом на прошлой неделе, 15 июня, на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя из-за чего случилось полное снижение генерации.

В это же день бетонная плита упала с потолка на работающий котел на ТЭЦ Экибастуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025746-deputat-predlozhil-privlekat-sredstva-kazahstanskih-milliarderov-dlya-remonta-tets/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.