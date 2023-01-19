Аким Даниал Ахметов показал фото с места пожара на ТЭЦ в Риддере

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов экстренно прибыл в Риддер, чтобы ознакомиться с ситуацией на ТЭЦ, где произошел пожар. Глава региона на своей официальной странице в Instagram поделился фото с места ЧП.

Снимки Даниал Ахметов опубликовал в сторис. На них можно увидеть обстановку на месте возгорания на ТЭЦ в Риддере.

Даниал Ахметов и место пожара. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Как отметил аким города Дмитрий Горьковой на своей официальной странице в Instagram, 19 января в 06.54 утра в цехе топливоподачи АО "Риддер ТЭЦ" началось возгорание. Его ликвидировали, жертв нет.

Место происшествия. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

"Начаты работы по восстановлению подачи топлива. Температура теплосети временно будет понижена", - сообщил глава Риддера.

Он добавил, что в город экстренно прибыл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, а также попросил жителей сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня утром на ТЭЦ в Риддере произошел пожар. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По информации руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего будет временно понижена температура теплосети.

Позже в МЧС РК озвучили подробности пожара. Официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов сообщил, что в галерее произошло загорание транспортерной ленты для подачи угольной пыли на площади 280 кв.м., в 9 часов 15 минут его ликвидировали. Пострадавших нет.

ТЭЦ в Риддере - это важный стратегический объект местного значения. Предприятие вырабатывает электрическую и тепловую энергию для обеспечения нужд города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005959-akim-danial-ahmetov-pokazal-foto-s-mesta-pozhara-na-tets-v-riddere/