Труба рухнула на ТЭЦ в Петропавловске (видео)
Сегодня, 20 марта, на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб, сообщает издание Петропавловск.news.
В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию об обрушении первой дымовой трубы ТЭЦ-2.
"На станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные. Идет перекличка людей, выясняется, есть ли пострадавшие", - цитирует издание сообщение компании.
В управлении здравоохранения региона сообщили, что пока в больницы города пострадавшие с ТЭЦ-2 не поступали.
По данным издания, первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Ее высота составляет 150 метров, а вес - несколько тысяч тонн.
В 2016 году труба была отремонтирована.
Между тем в соцсетях появились первые фото кадры с места происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961668-truba-ruhnula-na-tets-v-petropavlovske/