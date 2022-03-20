Труба рухнула на ТЭЦ в Петропавловске (видео)

Фото: instagram.com/dtp_sko

Сегодня, 20 марта, на теплоэлектроцентрали в Петропавловске случилось ЧП - рухнула одна из трех дымовых труб, сообщает издание Петропавловск.news.

В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию об обрушении первой дымовой трубы ТЭЦ-2.

"На станции работают все службы чрезвычайного реагирования, пожарные. Идет перекличка людей, выясняется, есть ли пострадавшие", - цитирует издание сообщение компании.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что пока в больницы города пострадавшие с ТЭЦ-2 не поступали.

По данным издания, первая дымовая труба ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1961 году. Ее высота составляет 150 метров, а вес - несколько тысяч тонн.

В 2016 году труба была отремонтирована.

Между тем в соцсетях появились первые фото кадры с места происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961668-truba-ruhnula-na-tets-v-petropavlovske/