17,5 млрд тенге требуется на восстановление ТЭЦ Петропавловска после аварии

Фото: официальный сайт Министерства энергетики РК

На подготовку ТЭЦ Петропавловска к отопительному сезону требуется 17,5 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе визита главы Минэнерго Болата Акчулакова в СКО, сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РК.

Министр вместе с представителями акимата СКО посетил Петропавловскую ТЭЦ и ознакомился с текущим состоянием энергетического комплекса.

После обхода теплоцентрали состоялось совещание по вопросам нормализации функционирования ТЭЦ, на котором обсуждались ремонт теплоцентрали, аварийный остановки и подготовка ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Ранее Минэнерго направляло независимую экспертную комиссию для оценки технического состояния ТЭЦ после двух аварий. По итогам проверки ведомство разработало дорожную карту по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2.

"Дорожная карта разделена на 5 блоков с общей суммой финансирования 17,5 млрд тенге, которая обеспечит своевременную и качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону", - говорится в сообщении министерства.

В Минэнерго напомнили, что Петропавловская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1961 году. Теплоцентраль является единственным источником электрической и тепловой энергии в СКО. При этом физический износ основного оборудования станции составляет 56,1%.

Напомним, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. В результате ЧП погибла работница предприятия.

Позже стало известно, что директора и главного инженера ТЭЦ Петропавловска задержали. На прошлой неделе был также задержан гендиректор АО "Севказэнерго", которому и принадлежит ТЭЦ.

Комментируя произошедшее, вице-министр энергетики назвал два основных фактора, которые привели к обрушению трубы - станция была старой и имела высокий износ.

В начале апреля комиссия по расследованию технологического нарушения назвала предварительные причины обрушения трубы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965410-175-mlrd-tenge-potratyat-na-remont-tets-petropavlovska-posle-obrusheniya-truby/