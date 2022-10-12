На пост президента Казахстана выдвинуты 12 кандидатов. Кто из них уже прошел проверку ЦИК

Бюллетени в урне. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вчера, 11 октября, в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Всего документы подали 12 кандидатов, но Центральная избирательная комиссия пока одобрила только пятерых, передает NUR.KZ.

Проверка на соответствие кандидата требованиям закона продлится до 21 октября. После этого в стране начнется агитация.

Кто уже прошел проверку Центризбиркома

Мейрам Кажыкен

Первым документы в ЦИК подал член Содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен.

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

61-летний уроженец Павлодарской области является доктором экономических наук, профессором, директором Института исследований современного общества. Работал в Министерстве экономики, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, а также советником премьер-министра Казахстана.

Центральная избирательная комиссия уже одобрила его кандидатуру.

Жигули Дайрабаев

После него документы в Центральную избирательную комиссию предоставил Жигули Дайрабаев.

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

68-летний член Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана. В разные годы работал в районном управлении сельского хозяйства, управлении статистики, возглавлял жамбылский филиал РОО "Союз фермеров Казахстана".

Его кандидатура также одобрена Центральной избирательной комиссией к участию в выборах президента.

Нурлан Ауесбаев

Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК 7 октября. 10 октября Центризбирком признал его соответствующим всем требованиям.

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

МИА "Казинформ" уточняет, что Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии. По специальности – юрист-экономист.

Касым-Жомарт Токаев

Четвертым кандидатом в президенты стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подал документы в ЦИК 7 октября, а на следующий день было объявлено, что он соответствует предъявляемым Конституцией и законом "О выборах" требованиям.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Токаев был выдвинут Народной коалицией, в которую вошли несколько партий и общественных объединений.

Касым-Жомарту Кемелевичу 69 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 1975 году в МИДе СССР. В разные годы был министром иностранных дел РК, премьер-министром РК, председателем сената парламента Казахстана, заместителем генерального секретаря ООН.

В 2019 году был избран президентом РК, набрав 70,96 % избирательских голосов.

Каракат Абден

7 октября документы в ЦИК подала и первая женщина-кандидат в предстоящей гонке за президентское кресло Каракат Абден. Ее кандидатуру РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Каракат Абден. Фото: Facebook / Karakat Abden

48-летняя Каракат Абден является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатным советником акима Астаны по социальным вопросам, членом общественного совета столицы.

Кроме того, она известна своей книгой "Ты – казашка. Гордись!", вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе.

Вчера ЦИК признал ее соответствующей требованиям к кандидатам в президенты.

Кто подал документы в ЦИК, но еще не прошел проверку

Документы на участие в предстоящей президентской гонке выдвинули два кандидата, участвовавшие в выборах 2019 года.

Талгат Ергалиев

Так, 10 октября документы в ЦИК подал Талгат Ергалиев - его кандидатуру выдвинул Союз строителей Казахстана. От этой же организации он был выдвинут и на прошлых выборах президента, но позже принял решение отозвать свою кандидатуру.

Талгат Ергалиев. Фото: Facebook / Талгат Ергалиев

56-летний Талгат Ергалиев возглавляет Союз строителей Казахстана с 2010 года. В разные годы работал директором строительной организации ТОО "АксайИнвестСтрой", ТОО "Металлстройсервис", гендиректором ТОО СК "Стройкласс".

Жуматай Алиев

Еще один кандидат, которому не в первой участвовать в президентских выборах, – Жуматай Алиев. В 2019 году ЦИК не одобрил его кандидатуру, поскольку Алиев не смог сдать экзамен на знание государственного языка, допустив в работе 19 ошибок.

Жуматай Алиев. Фото: parlam.kz

В этом году его кандидатуру выдвинуло общественное объединение "Халық демографиясы". Документы в ЦИК Алиев подал 10 октября.

Жуматаю Алиеву 70 лет. За свою трудовую деятельность он успел поработать депутатом мажилиса, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и заместителем председателя ассамблеи.

Салтанат Турсынбекова

Вчера стало известно, что в предстоящих выборах примет участие еще одна женщина - РОО "Қазақ аналары – дәстүрге жол" выдвинуло кандидатуру правозащитницы Салтанат Турсынбековой.

Салтанат Турсынбекова. Фото: Facebook / Saltanat Tursynbekova

Турсынбековой 56 лет. В разные годы она работала в госструктурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны и руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье". Активно занимается вопросами защиты материнства и детства.

ЦИК уже принял ее документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Хайрулла Габжалилов

За кресло президента поборется также 72-летний Хайрулла Габжалилов - его кандидатуру выдвинуло РОО "Объединением оралманов "Асар".

Хайрулла Габжалилов. Кадр из видео: YouTube / Жетісу телеарнасы

Как сообщается на официальном сайте КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, Габжалилов является историком, директором историко-исследовательского центра "Алаш" и меценатом. Кроме того, Габжалилов - один из авторов дизайна казахской национальной валюты - тенге.

Фатима Бизакова

Третьей женщиной-кандидатом в предстоящих выборах может стать Фатима Бизакова - ее кандидатуру выдвинуло РОО "Практическая Психология". Соответствующие документы уже поступили в ЦИК.

Фатима Бизакова. Фото: Facebook / Фатима Бизакова

На личной Instagram-странице Бизаковой указано, что она является психологом, коучем и бизнес-тренером.

Бакыт Жанабаев

11 октября в ЦИК поступили документы еще от одного гражданина – Бакыта Жанабаева, кандидата от общественного объединения "Казахстанская Лига Любителей Футбола".

Бакыт Жанабаев. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

По информации МИА "Казинформ", Бакыту Жанабаеву 46 лет. С 2001 года он работает на госслужбе. Сейчас занимает должность в столичном департаменте государственных доходов Министерства финансов РК.

Нуржан Альтаев

Неоднозначная ситуация сложилась с кандидатом в президенты Нуржаном Альтаевым. 7 октября Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако в тот же день в Центризбирком поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас". Они заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении Альтаева.

На официальном сайте ЦИК сообщалось, что по данному факту компетентными органами проводится проверка.

Нуржан Альтаев. Фото: Facebook / Altayev.Online

Вчера же ЦИК сообщил, что Альтаев прошел экзамен на знание государственного языка. Установлено, что он свободно владеет казахским языком.

Нуржану Альтаеву 44 года. В разные годы он занимал посты зампреда НПП "Атамекен", вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и соцзащиты населения.

В феврале 2019 года был избран депутатом мажилиса парламента VI созыва, однако в декабре 2020 года его лишили депутатского мандата и исключили из партии Nur Otan (сейчас Amanat - прим. ред.).

Между тем сегодня в Центральной избирательной комиссии сообщили, что сейчас продолжается установление соответствия кандидатов всем требованиям.

"Некоторые кандидаты уже сдали экзамен на владение казахским языком. Экзамены продолжаются, работа продолжается, мы находимся в текущем рабочем режиме.

В ближайшее время мы будем давать анонсы о наших заседаниях по каждому кандидату, и заседания будут проходить с вашим участием (журналистов - прим. ред.), где мы вам подробно обо всем доложим", — сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

Ерман напомнил, что с начала выдвижения не были приняты документы только одного человека.

"Документы сдали 12 кандидатов. Имена всех этих кандидатов я озвучил. 5 кандидатов сдали экзамены, еще 2 будут сдавать сегодня.

Мы не приняли документы только гражданина Польши. Об этом мы уже говорили не раз. Все остальные есть. Например, вчера выдвижение кандидатов должно было завершиться в 18:00, но в 17:50 пришел еще один кандидат. Эти документы мы приняли, проверяем их на соответствие", — добавил Ерман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992235-na-post-prezidenta-kazahstana-vydvinuty-12-kandidatov-kto-iz-nih-uzhe-proshel-proverku-tsik/