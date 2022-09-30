Жигули Дайрабаев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от партии "Ауыл"

Жигули Дайрабаев. Фото: atameken.kz

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата на предстоящие президентские выборы. Им стал Жигули Дайрабаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Жигули Дайрабаев является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана.

"Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса", - заявил Дайрабаев.

Согласно информации на сайте Ассоциации фермеров Казахстана, Жигули Молдакалыкович родился 29 октября 1954 года.

Женат, имеет троих детей и семерых внуков.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в Алматы по специальности "агроном", Высшую школу агропромышленного комплекса.

Свой карьерный путь начинал в комитете комсомола колхоза "Путь к коммунизму" Луговского района, был председателем профсоюза комитета колхоза, позже - председателем Каменского сельского исполкома.

В 1995 году возглавлял Управление сельского хозяйства района Т.Рыскулова.

С 1995 по 1997 год занимал пост директора совхоза Корагаты.

В 1997 - 2001 годах - начальник Управления статистики района Т.Рыскулова.

С 2001 по 2009 год являлся директором ХПП "Берликский" Шуского района, директор "Казексим-Мерке" Меркенского района.

С 2009 по 2015 год - генеральный директор ТОО "MOLBAL".

С октября 2015 года по 23 декабря 2019 года занимал пост председателя Жамбылского областного филиала РОО "Союз фермеров Казахстана".

Является почетным гражданином района имени Турара Рыскулова Жамбылской области.

Напомним, внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Ранее Центризбирком обратился к казахстанцам, не имеющим постоянной регистрации, но желающим участвовать в президентских выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990473-zhiguli-dayrabaev-vydvinut-v-kandidaty-v-prezidenty-ot-partii-auyl/