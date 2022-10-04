Мейрам Кажыкен первым из кандидатов в президенты подал документы в ЦИК

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

На сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сообщается, что в ЦИК были представлены документы Мейрама Кажыкена о его выдвижении кандидатом в президенты страны.

"4 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года" были представлены следующие документы Қажыкен Мейрам Зекешұлы о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским объединением профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат":

1. Выписка из протокола заседания высшего органа РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Қажыкен М.З. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании", - гласит сообщение.

Отметим, что ранее никто из кандидатов в президенты еще не подавал документы в ЦИК, первым из них сегодня это сделал Мейрам Кажыкен.

Напомним, Кажыкен был выдвинут Содружеством профсоюзов "Аманат" кандидатом в президенты Казахстана 3 октября.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990998-meyram-kazhyken-pervym-iz-kandidatov-v-prezidenty-podal-dokumenty-v-tsik/