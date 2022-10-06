Народная коалиция выдвинула кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на форуме. Фото: пресс-служба Акорды

Народная коалиция предложила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства. О том, почему сразу несколько общественных объединений приняли такое решение, рассказал председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Его слова приводит официальный Telegram-канал партии.

"В ходе начавшейся избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений приняли решение выдвинуть действующего главу государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева кандидатом в президенты Республики Казахстан. Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества. Исходя из этого, после ряда консультаций между политическими партиями и общественными объединениями, нами было принято решение создать Народную коалицию "В поддержку Касым-Жомарта Токаева", – сказал Кошанов.

Он добавил, что Народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента.

"Этот выбор – выбор истинных патриотов нашей страны, миллионов граждан, неравнодушных к будущему Казахстана", – подчеркнул он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991448-narodnaya-koalitsiya-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-na-post-prezidenta-kazahstana/