Гражданка Польши хотела баллотироваться в президенты Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан рассказали о женщине, которая хотела баллотироваться в президенты нашей страны, однако она не имеет на это права, сообщается на официальном сайте ЦИК РК.

Отмечается, что в ЦИК РК неоднократно обращается гражданка Польши Б. Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом на пост главы государства.

"В этой связи гражданке Польши было дано разъяснение норм действующего законодательства в части требований, предъявляемых Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" к кандидату в президенты", - сообщили в ЦИК.

В ведомстве напомнили, что президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование.

Кроме того конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам.

Также в ЦИК добавили, что согласно пункту 1 статьи 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", для избрания президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990678-grazhdanka-polshi-hotela-ballotirovatsya-v-prezidenty-kazahstana/